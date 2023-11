Papelin afirma que Fortaleza irá à CBF contra gol do Cruzeiro: 'cortou o ombro e a cabeça do atleta'

Sérgio Papelin Executivo de Futebol do Fortaleza

"Não é justificativa pela derrota, mas você vai em um lance do VAR no qual ele corta a cabeça e o ombro do jogador para tirar o impedimento. Isso não existe. Nós estamos entrando com um questionamento na CBF, educadamente, sem precisar chutar porta de arbitragem, de juiz, como a gente sempre teve o comportamento aqui no Fortaleza. Nós vamos questionar a CBF sobre qual o motivo desse impedimento não ter sido marcado ou então que eles justifiquem quais os critérios que usam para definir o que é impedimento ou não. Sempre contra a gente, aceitamos sem questionamento, mas hoje foi bem visível que o VAR cortou a cabeça e o ombro do atleta do Cruzeiro para definir o impedimento ou não. Vamos fazer a consulta oficial e o questionamento para que nos passem qual o critério e a comunicação da arbitragem", afirmou.