Pan-Americano 2023: cearenses somam seis medalhas em Santiago; veja

Os jogos Pan-Americanos chegaram ao seu 15º dia de competição e o Brasil já conquistou 180 medalhas, sendo seis dessas conquistadas por atletas cearenses que disputam variadas modalidades. Em Santiago, no Chile, Lucas Rabelo, Adriana Doce, Manoel Messias, Vittoria Lopes, Thiago Monteiro e Marlon Zanotelli são os atletas que já subiram no pódio.

Manoel Messias e Vittoria Lopes ficaram com o lugar mais alto do pódio, com a medalha de ouro, no triatlo de revezamento misto e acabaram defendendo a conquista, já que esta também foi da dupla no Pan de Lima.

Além deles, Lucas Rabelo também conquistou o ouro, este no skate street. Adriana Doce conquistou o ouro no handebol para o Brasil, juntamente com sua equipe. Manoel Messis também venceu e conquistou o primeiro lugar do pódio no triatlo misto.

Por sua vez, Thiago Monteiro e Marlon Zanotelli foram medalhistas de bronze no tênis e no hipismo, respectivamente. Um fato curioso, é que Marlon é um atleta maranhense mas que sempre fez questão de representar o estado do Ceará nas competições.

