Palmeiras x Universidad Católica: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Taça Libertadores segue com as disputas das oitavas de final nesta quarta-feira (21) com o duelo entre Palmeiras e Universidad Católica, do Chile. A partida ocorre às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo/SP.

O confronto é o segundo entre as duas equipes no processo eliminatório. Na ida, o time paulista venceu por 1 a 0 no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago-CHI, e precisa de um empate para se classificar.

A equipe com melhor placar agregado ao término dos jogos avança. Em caso de igualdade, o regulamento da Conmebol prevê a disputa de pênaltis.

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pela Conmebol TV.

Escalação

A provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson.

Técnico: Abel Ferreira.

A provável escalação da Universidad Católica é: Sebastián Pérez; Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Valber Huerta, Parot; Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez e Juan Leiva; José Pedro Fuenzalida, Fernando Zampedri e Diego Valencia.

Técnico: Gustavo Poyet.

Palmeiras x Universidad Católica

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo/SP.

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (21).

Árbitro: Alexis Herrera (VEN).

VAR: Jhon Ospina (COL).