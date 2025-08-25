Palmeiras x Sport pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Palmeiras e Sport se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (25), em jogo pela 21ª rodada da Série A. O jogo será às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O Verdão é o 3º colocado com 39 pontos, 4 atrás do líder Flamengo. Já o Sport, é o último colocado com apenas 10 pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio e Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Kevyson; Christian Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo (Ignácio). Técnico: Daniel Paulista

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG);

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Alex dos Santos (SC);

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).