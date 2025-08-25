Palmeiras x Sport pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
Partida é válida pela 21ª rodada da Série A
Palmeiras e Sport se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (25), em jogo pela 21ª rodada da Série A. O jogo será às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).
O Verdão é o 3º colocado com 39 pontos, 4 atrás do líder Flamengo. Já o Sport, é o último colocado com apenas 10 pontos.
ONDE ASSISTIR
A partida terá transmissão do Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Palmeiras
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio e Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira
Sport
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Kevyson; Christian Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo (Ignácio). Técnico: Daniel Paulista
Arbitragem
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG);
Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Alex dos Santos (SC);
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).