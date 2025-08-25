Palmeiras x Sport na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites
Veja como assistir ao vivo ao jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
Palmeiras x Sport se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (25), pela 21ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Palmeiras x Sport, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira
Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kévyson; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.
PALMEIRAS X SPORT | FICHA TÉCNICA
-
Competição: Campeonato Brasileiro
-
Local: Allianz Parque, em São Paulo
-
Data: 25/08/2025
-
Horário: 19h