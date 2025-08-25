Diário do Nordeste
Palmeiras x Sport na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 18:02)
Jogada
Legenda: Palmeiras x Sport se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (25), às 19h, pela 21ª rodada do torneio nacional.
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras x Sport se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (25), pela 21ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Palmeiras x Sport, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kévyson; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

PALMEIRAS X SPORT | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Campeonato Brasileiro

  • Local: Allianz Parque, em São Paulo

  • Data: 25/08/2025

  • Horário: 19h

