Palmeiras x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e São Paulo entram em campo neste domingo (16), às 16h de Brasília, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), para disputar a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2022. Esse clássico paulista é popularmente conhecido como Choque-Rei.

O Palmeiras é o líder isolado do Brasileirão com 67 pontos, dez a mais que o Internacional, o segundo colocado. Na última rodada, o Verdão empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO, jogando fora de casa. Já o Tricolor Paulista ocupa atualmente a 12ª colocação na tabela, com 40 pontos conquistados. No último domingo (9), a equipe do técnico Rogério Ceni acabou derrotada em casa para o Botafogo por 1 a 0.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Merentiel. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Felipe Alves; Igor Vinícius, Ferraresi, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Pablo Maia, Patrick e Alisson; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

PALMEIRAS X SÃO PAULO | FICHA TÉCNICA

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 16/10/2022 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)