Palmeiras x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O clássico Choque-Rei terá mais um capítulo decisivo na história. Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Taça Libertadores.

No duelo de ida, empate em 1 a 1, no Estádio do Morumbi. A repetição do placar leva a partida para os pênaltis. Para garantir a classificação, o Palmeiras precisa vencer ou empatar (sem gols). No caso do São Paulo, vitória ou empate por dois ou mais gols.

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo pelo SBT e pela Fox Sports.

Escalações

Palmeiras

Weverton; Renan, Gustavo Gómez, Luan e Marcos Rocha; Danilo e Zé Rafael; Wesley, Dudu e Raphael Veiga; Rony. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo

Tiago Volpi; Léo, Miranda, Arboleda e Daniel Alves; Luan, Liziero, Gabriel Sara e Benítez; Rigoni e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

Palmeiras x São Paulo

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 17/08/2021 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)