Palmeiras x São Paulo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Palmeiras e São Paulo jogam nesta quarta-feira (17), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Allianz Parque, em São Paulo. O jogo é válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os dois clubes vivem realidades diferentes na tabela de classificação. Na terceira colocação, os palmeirenses estão praticamente garantidos na fase de grupos da Copa Libertadores da América 2022, com 58 pontos.

Já o São Paulo ocupa a 15ª posição na tabela, com 38 pontos, e tenta afastar todas as possibilidades de rebaixamento. O objetivo do clube é entrar na zona da Copa Sulamericana.

Onde assistir Palmeiras x São Paulo

A partida será transmitida por Premiere.

Palpites

Prováveis escalações

Palmeiras

Weverton; Kuscevic, Luan, Jorge e Marcos Rocha; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Gustavo Scarpa e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo

Tiago Volpi; Léo, Miranda e Arboleda; Reinaldo, Igor Vinícius, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Rigoni. Técnico: Rogério Ceni.

Palmeiras x São Paulo

Local: Estádio Allianz Parque, São Paulo

Estádio Allianz Parque, São Paulo Data: 17/11/2021

17/11/2021 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Transmissão: Premiere.

Premiere. Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Marcelo de Lima Henrique (RJ) Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)