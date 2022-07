Palmeiras x São Paulo: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Palmeiras x São Paulo se enfrentam em busca de vaga para a próxima fase da competição. A partida acontece hoje, às 20h, no Allianz Parque, São Paulo (SP)

O jogo da ida terminou com vitória do São Paulo por 1 a 0 no Morumbi. Uma vitória por um gol de diferença do Verdão leva a decisão para as penalidades máximas.

Palpites

Onde assistir à Palmeiras x São Paulo

O jogo será transmitido ao vivo no Amazon Prime Video.

Prováveis escalações

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Wesley (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO: Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Welington; Calleri e Patrick. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha técnica

PALMEIRAS X SÃO PAULO

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data/Horário: 14/7/2022, às 20h

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

