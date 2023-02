Palmeiras x Santos: confira horário, horário, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, (4), em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. A partida acontece no estádio Morumbi, às 18h30.

Na classificação do campeonato o Santos pertence ao Grupo A e ocupa a última posição, 4º lugar, com seis pontos, uma vitória, três empates e uma derrota. A equipe vai em busca do segundo triunfo na competição e conta com o apoio da sua torcida, que vive um momento de protesto cobrando melhorias no time.

Em sua última partida o Santos empatou em 1 a 1 com a Ferroviária, com gol de Mendoza.

O Palmeiras, no Grupo D é o líder, com 11 pontos, sendo três vitórias e dois empates. Campeão da Supercopa, o Verdão quer dar continuidade a boa fase que vive.

O alviverde, na última partida venceu o Mirassol por 2 a 0, com gols de Breno Lopes e Atuesta.

ONDE ASSISTR

O jogo terá transmissão do Premiere e Paulistão Play.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira

Santos: João Paulo; João Lucas, Messias, Bauermann e Lucas Pires; Dodi, Sandry e Zanocelo; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann

PALMEIRAS X SANTOS | FICHA TÉCNICA

Data: 04/02/2023

Horário: 18h30

Local: Morumbi-SP

Árbitro: Vinicius Golçalves Dias Araújo