Palmeiras x RB Bragantino: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras entra em campo nesta sábado (9), às 21h (horário de Brasília), contra o RB Bragantino, pelo 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será realiza no Estádio Allianz Parque, em São Paulo.

O Verdão é o terceiro colocado na tabela de classificação, com 39 pontos, enquanto o RB Bragantino, na sexta posição, soma 35 pontos. Assim, os dois times disputam posição dentro do G4 da competição. No primeiro turno, em Bragança Paulista, melhor para o Bragantino, que venceu o Palmeiras por 3 a 1, com três gols de Ytalo.

Transmissão

O jogo será transmitido pelo Premiere.

Palpites

Prováveis escalações

Palmeiras: Jailson; Gabriel Menino, Renan, Luan e Jorge; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz (Natan) e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo. Técnico: Mauricio Barbieri.

Palmeiras x RB Bragantino

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo, São Paulo

Horário: 21h (de Brasília), sábado, 9 de outubro

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (SC) e Johnny Barros (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)