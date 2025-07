Palmeiras x Mirassol pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Palmeiras e Mirassol se enfrentam no Campeonato Brasileiro 2025 nesta quarta-feira (16), pela 14ª rodada da Série A. O jogo será às 19h, no Estádio no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O Verdão volta a jogar após sua participação do Mundial de Clubes da FIFA, quando foi até as quartas de final. O time paulista é o 4º colocado com 22 pontos.

Já o Mirassol, vem surpreendendo na competição e está em 10º com 17 pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras:

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez (Vanderlan); Emiliano Martínez e Richard Rios; Allan, Raphael Veiga (Maurício) e Facundo Torres; Vitor Roque.

Mirassol

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho e José Aldo; Gabriel, Negueba e Yago Felipe; Edson Carioca.

PALMEIRAS X MIRASSOL | FICHA TÉCNICA

Competição: Campeonato Brasileiro Série A

Local: Estádio no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Data: 16/07/2025

Horário: 19h

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)