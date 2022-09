Palmeiras x Juventude: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Palmeiras entra em campo neste sábado (10). às 21h (horário de Brasília), contra o Juventude pelo Brasileirão. A partida será no Estádio, Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O Porco é o líder da Série A do Brasileiro com 51 pontos, com uma vantagem de 7 pontos para o Flamengo, 2º colocado. O objetivo do Palmeiras é vencer e se recuperar da eliminação da Libertadores no meio de semana em casa para o Athletico/PR, seguindo firme na luta pelo título.

O Juventude é o último colocado da Série A com 18 pontos e está oito de sair da zona de rebaixamento.

Palpites

Escalação

Palmeiras

Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Zé Rafael, Scarpa, Danilo, Tabata, Rony e Dudu. Técnico: Abel Ferreira

Juventude

Rodrigo Soares, Nogueira, P.Miranda, Thalisson, Elton, B.Nazário, Jadson, Pedro Henrique, Felipe Pires e Isidro Pitta. Técnico: Umberto Louzer

Palmeiras x Juventude

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo, São Paulo

Horário: 21:00h (de Brasília), sábado, 10 de setembro