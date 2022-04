Palmeiras x Juazeirense: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Neste sábado (30), o Palmeiras estreia na Copa do Brasil de 2022. O Verdão ancara a Juazeirense-BA, às 21h (horário de Brasília), em partida de ida na 3ª fase da competição, que será realizada na Arena Barueri.

O jogo não será realizado no Allianz Parque, casa do Palmeiras, por conta de um show da banda Kiss. Na Arena Barueri, o Alviverde venceu o Corinthians por 3 a 0, no último sábado (23).

Enquanto o Palmeiras estreia na competição, a Juazeirense tenta manter o status de zebra. A equipe baiana eliminou o Vasco na 2ª fase, com triunfo nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Pré-jogo do Palmeiras hoje, veja detalhes

Que horas começa a partida

O jogo começará às 21h (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Palpites

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Jorge; Zé Rafael, Atuesta e Raphael Veiga; Dudu, Breno Lopes e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

Juazeirense: Rodrigo Calaça; Dadinha, Eduardo, Wendell e Nildo Petrolina; Waguinho, Patrik e Clebson; Deysinho, Willian Silva e Neto Baiano. Técnico: Barbosinha.