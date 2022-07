Palmeiras vence o Internacional por 2 a 1 e mantém liderança da Série A

Palmeiras venceu o Internacional por 2 a 1 neste domingo (24), no Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP). A partida foi válida pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os gols da partida foram marcados por Gustavo Gómez e Gabriel Menino, para o Palmeiras, e Alemão marcou para o Colorado.

Resultados



Com a vitória, o Palmeiras chega aos 39 pontos e abre cinco pontos de vantagem para o segundo colocado, o Fluminense. Já o Inter segue com 30 pontos e está em 7º lugar.



Os dois times voltam a campo no fim de semana, na abertura do returno do Brasileirão. No sábado (30), o Palmeiras visita o Ceará no Castelão, às 16h30. O Inter recebe o Atlético-MG às 16h de domingo (31), no Beira-Rio.

Palmeiras x Internacional

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo, São Paulo

Horário: 16:00h (de Brasília), domingo, 24 de julho

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte