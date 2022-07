Palmeiras x Internacional: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e Internacional se enfrentam na 19ª rodada do Brasileirão. O duelo será neste domingo (24), às 16 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Líder da competição com 36 pontos, o Palmeiras vai buscar aumentar a vantagem diante do Corinthians, que vem em segundo na tabela. A equipe de Abel Ferreira tem 10 vitórias, 6 empates e 2 derrotas no torneio.

O Internacional vem de empate com o São Paulo e segue na briga para chegar ao G-4. O Colorado está em 6º lugar com 30 pontos e soma 7 vitórias, 9 empates e 2 derrotas.

ONDE ASSISTIR

Globo e Premire

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Merentiel (López). Técnico: Abel Ferreira.

Internacional: Daniel; Mercado, Vitão, Moledo (Kaique Rocha) e Thauan Lara; Gabriel e Edenilson; Pedro Henrique, Mauricio (Wanderson) e De Pena; Alemão. Técnico: Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Internacional

Data e hora: 24/07, às 16h.

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP).