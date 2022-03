Palmeiras x Guarani-SP: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Campeonato Paulista de 2022 retoma a disputa da fase de grupos neste domingo (6). Pelo 10ª rodada, a competição definiu o confronto entre Palmeiras x Guarani-SP: a bola rola às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo.

O Verdão está na liderança no Grupo C, com 17 pontos. O Guarani-SP é o vice-líder do Grupo A, com 10.

Na 1ª fase da competição, 16 equipes são distribuídas em quatro chaveamentos, com quatro clubes cada. Os times duelam entre si, sem enfrentar os membros do mesmo grupo. Independente da colocação final, os dois com pior campanha são rebaixados.

O Grupo do Palmeiras tem Mirassol, Botafogo-SP e Ituano. Já o do Guarani disputa classificação com Corinthians, Água Santa e Inter de Limeira. Os dois melhores de cada chaveamento avançam para as quartas de final.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Record, pelo Premiere e pelo aplicativo Paulistão Play.

Escalação

Palmeiras: Weverton; Murilo, Gustavo Gomez, Piquerez e Marcos Rocha; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Guarani-SP: Kozlinski; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira; Bruno Silva, Madison e Rodrigo Andrade; Júlio César, Yago e Lucão. Técnico: Daniel Paulista.

Palmeiras x Guarani-SP

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo/SP.

Allianz Parque, em São Paulo/SP. Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (6).

16h (de Brasília) deste domingo (6). Transmissão: Record, Premiere e Paulistão Play.

