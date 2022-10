Palmeiras x Fortaleza sofre alteração no horário; veja detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a alteração de horário do jogo entre Palmeiras e Fortaleza, válido pela próxima rodada do Brasileirão Série A. A partida acontecerá na próxima quarta-feira (2) e inicialmente estava marcada para às 16h, mas agora acontecerá às 21h30. A alteração foi solicitada pelo Grupo Globo e foi justificada como “ajuste na grade de programação da detentora dos direitos de transmissão''.

A CBF comunicou o Palmeiras sobre a mudança do horário da partida contra o Fortaleza, em 2 de novembro, no Allianz Parque. O jogo será realizado às 21h30. O torcedor que já tiver adquirido ingresso e não puder comparecer ao duelo pode cancelá-lo até 24h antes do confronto. — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 28, 2022

DUELO IMPORTANTE PARA OS DOIS LADOS

O duelo entre Palmeiras e Fortaleza é considerado muito importante para as duas equipes. O Palmeiras pode ser campeão brasileiro nesta rodada, enquanto o Fortaleza pode se aproximar ainda mais de uma possível vaga na próxima Libertadores. A partida, que acontece no dia 2 de novembro, feriado de Finados, acontecerá no Allianz Parque, em São Paulo, e é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

SITUAÇÃO NA TABELA

O Palmeiras atualmente lidera a Série A do Brasileirão, somando 74 pontos em 34 partidas disputadas. Na última rodada, a equipe venceu o Athletico-PR fora de casa, por 3 a 1. Já o Fortaleza está na nona colocação e tem buscado se aproximar da zona de classificação para a próxima Libertadores. O Tricolor soma 48 pontos em 34 jogos. A equipe vem de vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba.