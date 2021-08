Palmeiras x Fortaleza: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Nem o mais otimista torcedor do Fortaleza imaginaria que, na 15ª rodada, o time estaria realizando um confronto direto contra o líder do Campeonato Brasileiro. Mas a ótima campanha leonina, construída com méritos, possibilitou isso. Às 21 horas, o Tricolor entra em campo para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, num duelo que pode aproximar ainda mais o time cearense da 1ª colocação.

O Palmeiras está na ponta da tabela, com 32 pontos, cinco a mais que o Leão do Pici, que está em 3º, com 27. Em caso de vitória cearense, a distância cai apenas para dois pontos.

A missão leonina é de manter o embalo após a classificação às quartas de final da Copa do Brasil e de recuperação no Brasileirão após a derrota por 3 a 1 para o Ceará, no Clássico-Rei do último domingo (1º).

Mudanças no time

Legenda: O goleiro Marcelo Boeck foi titular do Fortaleza contra o CRB por opção de Vojvoda Foto: reprodução / Premiere

A principal alteração é no sistema defensivo. O zagueiro Marcelo Benevenuto, que não pode atuar pela Copa do Brasil, está de volta ao time e formará trio defensivo ao lado de Tinga e Titi.

No meio de campo, é provável que Matheus Vargas volte a ganhar a vaga de Ronald, enquanto os recém-contratados Edinho e Ángelo Henríquez irão no banco de reservas como opções para o decorrer do jogo.

A grande dúvida está na meta tricolor. Felipe Alves foi titular contra o Ceará, mas Marcelo Boeck ganhou a vaga contra o CRB. Juan Pablo Vojvoda fez mistério quanto a escalação do goleiro titular, e a partida deste sábado pode determinar quem deverá ter continuidade no Campeonato Brasileiro.

Verdão embalado

Legenda: Palmeiras vem embalado no Brasileirão Foto: Divulgação/Palmeiras

O Palmeiras vive ótimo momento e vem embalado de oito jogos de invencibilidade na Série A, sendo sete vitórias e um empate. Líder da competição, tenta abrir vantagem na primeira colocação e por isso vai com força máxima para o confronto.

A novidade para o decorrer do jogo pode ser a presença do volante Matheus Fernandes, que foi regularizado e com isso está à disposição do técnico Abel Ferreira, sendo alternativa para o segundo tempo.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada

Data: 7 de agosto de 2021

Hora: 21 horas

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: Premiere, TNT, Rádio Verdes Mares e tempo real do Diário do Nordeste

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan; Patrick de Paula, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira

Fortaleza

Felipe Alves (Marcelo Boeck); Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda