Palmeiras x Fluminense pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Partida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
Palmeiras e Fluminense se enfrentam neste sábado (22), pela 35ª rodada da Série A. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).
O Verdão é o vice-líder da Série A com 69 pontos e vem de empate com o Vitória em 0x0.
Já o Tricolor das Laranjeiras, é o 6º com 54 e vem de vitória diante do Flamengo por 2x0.
ONDE ASSISTIR
Premiere e Sportv
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS
Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo, Piquerez; Emiliano Martínez (Bruno Fuchs), Aníbal Moreno, Allan e Raphael Veiga (Mauricio); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira
FLUMINENSE
Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli, Hércules e Nonato (Lima); Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Zubeldia
Arbitragem:
Arbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);
VAR: Heber Roberto Lopes (SC).