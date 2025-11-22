Diário do Nordeste
Palmeiras x Fluminense pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:24)
Jogada
Legenda: O Palmeiras entra em campo pela Série A neste sábado
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Fluminense se enfrentam neste sábado (22), pela 35ª rodada da Série A. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O Verdão é o vice-líder da Série A com 69 pontos e vem de empate com o Vitória em 0x0.

Já o Tricolor das Laranjeiras, é o 6º com 54 e vem de vitória diante do Flamengo por 2x0.

ONDE ASSISTIR

Premiere e Sportv

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo, Piquerez; Emiliano Martínez (Bruno Fuchs), Aníbal Moreno, Allan e Raphael Veiga (Mauricio); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli, Hércules e Nonato (Lima); Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Zubeldia

Arbitragem:

Arbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);
VAR: Heber Roberto Lopes (SC).

