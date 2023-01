Palmeiras x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O primeiro título nacional de 2023 é definido neste sábado (27) com a Supercopa do Brasil. Em campo, Palmeiras (campeão da Série A) e Flamengo (vencedor da Copa do Brasil) disputam a taça no estádio Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 16h30.

O confronto é mais um capítulo histórico na rivalidade recente entre as equipes. Em 2021, os times protagonizaram uma grande decisão, com empate no tempo normal em 2 a 2 seguida de disputa de pênaltis, com triunfo rubro-negro por 6 a 5, em novo jogo no Distrito Federal.

O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e teve início durante 2020. O Flamengo venceu as primeiras edições, contra Athletico-PR e Palmeiras. Em 2022, o Atlético-MG conquistou a competição, vencendo o time carioca nos pênaltis.

Onde assistir? O jogo tem transmissão ao vivo nos canais da Rede Globo (TV Verdes Mares) e SporTV. Palpite inter@ Escalações Palmeiras | Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo | Santos; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabi e Pedro. Técnico: Vítor Pereira. Ficha técnica | Palmeiras x Flamengo Competição: Supercopa do Brasil.

Local: Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal.

Data: 28 de janeiro, sábado.

Horário: 16h30.

Transmissão: TV Globo e SporTV.