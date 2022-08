Palmeiras x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Palmeiras entra em campo neste domingo (21), às 16h (horário de Brasília), contra o Flamengo, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Allianz Parque, em São Paulo (SP), e terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Líder da Série A, o Palmeiras soma 48 pontos. O Flamengo está na vice-liderança, com 39. A partida é encarada pelas comissões como “final antecipada”, um duelo que pode decidir o futuro do Campeonato Brasileiro.

Para a partida, os técnicos Abel Ferreira e Dorival Júnior terão força máxima. Pelo lado paulista, Gustavo Scarpa é a principal novidade, após ser poupado contra o Corinthians por degaste muscular.

Palpite para o jogo

Desempenho em casa

O fator casa será a arma do Palmeiras para vencer o Flamengo. A equipe de Abel Ferreira somou 23 dos 48 pontos como mandante, obtendo sete vitórias, dois empates e duas derrotas enquanto atuou no Allianz Parque. No desempenho, fica atrás apenas de Corinthians (24) e Flamengo (25).

E a força da torcida será o diferencial. Quase 40 mil torcedores palmeirenses estão confirmados para a partida. O Allianz Parque também receberá rubro-negros pela 1ª vez desde 2019, quando o Ministério Público solicitou que o duelo fosse com torcida única.

Estreia dos gringos

A partida decisiva pela Série A pode marcar a estreia dos gringos Varela e Pulgar pelo Flamengo. Os atletas devem iniciar no banco de reserva e podem ser utilizados por Dorival Júnior no 2° tempo.

A importância da partida não anula a prioridade do Flamengo no ano. Semifinalista da Copa do Brasil, a equipe também tem que controlar os desgastes dos jogadores para enfrentar o São Paulo na quarta-feira (24).

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal (João Gomes), Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

Palmeiras x Flamengo | Ficha Técnica

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 21/08/2022 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil (FIFA-SC) e Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA-GO)

Árbitro de Vídeo (VAR): Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

