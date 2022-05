Palmeiras x Deportivo Táchira: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Nesta terça-feira (24), o Palmeiras enfrenta o Deportivo Táchira, no Allianz Parque, em São Paulo, às 21h30, em duelo válido pela 6ª rodada da Taça Libertadores da América.

Na liderança garantida do Grupo A, com 15 pontos e com vaga nas Oitavas, o Verdão joga para ter uma das melhores campanhas no geral para ter vantagem de mando nos mata-matas da Libertadores. O adversário luta pela classificação e está na vice-liderança com 7 pontos.

Falta pouco para encerrarmos mais uma fase de grupos pela @LibertadoresBR e, com as palavras de Jorge, veja os detalhes da nossa preparação! Amanhã é em #FamíliaPalmeiras e nós vamos JUNTOS 💪🎥 ➤ https://t.co/mZo0r3i800#AvantiPalestra pic.twitter.com/YSqqvXt16U — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 23, 2022

ONDE ASSISTIR

Site SBT Sports e Conmebol TV

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS:

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Jorge; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

DEPORTIVO TÁCHIRA:

Valdés; Machado, Gutierrez, Marrufo e Benitez; Hernandez, Flores, Cova e Chacon; Figueroa e Uribe. Técnico: Alex Pallarés.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Deportivo Táchira - 6ª rodada do Grupo H da Libertadores

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data/Horário: 24/5/2022, às 21h30

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Auxiliares: Jesus Sanchez (PER) e Michael Orue (PER)