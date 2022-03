Palmeiras x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (17), às 20h30 (horário de Brasília), contra o arquirrival Corinthians, em duelo atrasado da 6ª rodada do Campeonato Paulista. A partida acontece no Allianz Parque, em São Paulo.

Classificados ao mata-mata do Paulistão antecipadamente, o clássico não determinará posições na fase de grupos da competição: o Palmeiras lidera o O duelo centenário, porém, colocará frente a frente os compatriotas Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e Vítor Pereira, técnico do Corinthians. Será o primeiro confronto entre os treinadores.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | Palmeiras x Corinthians

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 17/03/2022 (quinta-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira

Transmissão: Premiere, Paulistão Play e YouTube do Paulistão

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho e Renato Augusto; Willian, Gustavo Mosquito e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

