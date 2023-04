Palmeiras x Cerro Porteño: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e Cerro Porteño entram em campo nesta quarta-feira (19), às 21h (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo, em São Paulo (SP), para disputar a segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. As equipes fazem parte do Grupo C do torneio.

O Verdão estreou com derrota, de 3 a 1 diante do Bolívar, com um time reserva na altitude de La Paz.

Já o Ciclón, estreou com vitória em casa por 2 a 1 diante do Barcelona de Guaiaquil..

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Star+ e ESPN

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan (Piquerez); Zé Rafael, Gabriel Menino e Artur; Dudu, Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Cerro Porteño

Jean Fernandes; Alberto Espínola, Robert Piris Da Motta, Eduardo Brock, Gabriel Báez; Federico Carrizo, Damian Bobadilla, Rafael Carrascal, Claudio Aquino; Robert Morales e Diego Churin. Técnico: Facundo Sava.

Ficha técnica:

Data e horário: Quinta-feira, 20 de abril, às 21h (de Brasília)

Onde assistir: ESPN e Star+

Arbitragem: Fernando Rapallini (ARG), auxiliado por Juan Belatti (ARG) e Diego Bonfa (AGR)