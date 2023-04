Palmeiras x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e Ceará se enfrentam neste sábado, (1), em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. A partida acontece no estádio Allianz Parque, às 16h (horário de Brasília).

Para a partida as equipes chegam em situações distintas. O Palmeiras é um integrante do G4, ocupando a 4ª posição, com 11 pontos, três vitórias e dois empates. Por outro lado, o Ceará ainda segue em busca da primeira vitória na competição. O time alvinegro ocupa o 16º lugar e não possui pontos conquistados.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da TV Palmeiras, no Youtube.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Tapia, Rodríguez, Benitez, Poliana e Andressa; Mota, Gutierres e Santos; Katrine, Camilinha e Bia. Técnico: Ricardo Belli

Ceará: Yasmim, Karesn, Rebeca, Fernanda, Bia, Ester, Malu, Sorriso, Kaillany, Elena e Amália. Técnico: David Lopes

PALMEIRAS X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

Data: 01/04/2023

Horário: 16h

Local: Allianz Parque-SP

Árbitro: Fernanda dos Santos Ignacio de Souza-SP

Assistentes: Leandra Aires-SP e Marcela de AlmeidaSP

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto