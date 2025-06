Palmeiras x Botafogo no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Palmeiras e Botafogo se enfrentam no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O duelo será neste sábado (28), a partir das 13h (de Brasília). O duelo será na Filadélfia. As equipes se enfrentam em jogo único.

O Verdão avançou de fase após terminar a fase de grupos na liderança do Grupo A, com uma vitória e dois empates. Já o Botafogo, após estrear com vitória gigantesca diante do PSG, conquistou a vaga nas oitavas com uma campanha de duas vitórias e uma derrota.

ONDE ASSISTIR



Globo, Sportv e CazéTV.

PALPITES



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Giay), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López).

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Allan e Savarino; Artur, Igor Jesus e Cuiabano. Técnico: Renato Paiva.

FICHA TÉCNICA:

Palmeiras x Botafogo

Data e hora: 28 de junho, 13h (de Brasília)

Local: Filadélfia