Palmeiras x Bolívar: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e Bolívar entram em campo nesta quinta-feira (29), às 21h de Brasília, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), para disputar a sexta rodada do Grupo C da fase de grupos da Copa Libertadores 2023.

O Palmeiras ocupa atualmente a segunda colocação na tabela de classificação. O time soma 12 pontos em cinco rodadas disputadas. Na última rodada, a equipe venceu o Barcelona-EQU por 4 a 2, jogando em casa.

Já o Bolívar está na terceira posição do Grupo C. A equipe boliviana soma 12 pontos em cinco rodadas disputadas. Na última rodada, o time venceu o Cerro Porteño por 2 a 0, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN e Star+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Fabinho (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Bolívar: Lampe; Bentaberry; Ferreyra, José Sagredo e Roberto Fernández; Justiniano, Chávez e Villamil; Villarroel, Pato Rodríguez e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José.

PALMEIRAS X BOLÍVAR | FICHA TÉCNICA

Competição: sexta rodada da fase de grupos da Libertadores

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 29/06/2023 (quinta-feira)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)