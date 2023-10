Palmeiras x Boca Juniors: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e Boca Juniors entram em campo nesta quinta-feira (5), às 21h30 de Brasília, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), para disputar a partida de volta das semifinais da Copa Libertadores 2023. As equipes empataram em 0 a 0 no jogo de ida.

As duas equipes lutam por uma vaga na grande final da Libertadores. O vencedor do confronto irá enfrentar o Fluminense na decisão do torneio continental, após a equipe carioca desbancar o também brasileiro Internacional.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke (Luís Guilherme ou Endrick), Artur e Rony.

Boca Juniors: Romero; Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo e Fabra; Medina, Pol Fernández, Equi Fernández e Barco; Merentiel e Cavani.

PALMEIRAS X BOCA JUNIORS | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta das semifinais da Copa Libertadores 2023

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 05/10/2023 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)