Palmeiras x Avaí: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e Avaí entram em campo neste sábado (22), às 21h de Brasília, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), para disputar a 33ª rodada da Série A do Brasileirão 2022. Esse é um duelo entre equipes em situações opostas na tabela.

O Palmeiras, que joga como mandante nesta partida, é o atual líder do Brasileirão. A equipe soma 68 pontos em 32 partidas e tem oito pontos de vantagem para o segundo colocado, o Internacional. A equipe vem de empate em 2 a 2 com o São Paulo. Já o Avaí vive um momento delicado na competição. A equipe catarinense está na vice-lanterna, com apenas 28 pontos conquistados. O Avaí perdeu por 3 a 0 para o Fluminense na última rodada.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Avaí: Vladimir; Kevin, Raniele, Rafael Vaz e Thales; Lucas Ventura, Bruno Silva e Jean Pyerre; Renato, Natanael e Pottker. Técnico: Lisca.

PALMEIRAS X AVAÍ | FICHA TÉCNICA

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 22/10/2022 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Árbitro de Vídeo (VAR): Adriano Milczvski (PR)