Palmeiras x Atlético-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Atlético-MG, no duelo de volta das quartas de final da Taça Libertadores da América. O duelo acontece no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

No confronto em Minas Gerais, a equipe de Cuca abriu 2 a 0, mas cedeu o empate para o time de Abel Ferreira. Com isso, uma nova igualdade no placar levará a decisão para os pênaltis. O vencedor garante vaga nas semifinais da competição sul-americana.

Onde assistir

A partida será transmitida na ESPN, no Star+ e no Facebook Watch.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Rubens; Allan, Jair e Zaracho; Ademir, Keno e Hulk. Técnico: Cuca.

Palmeiras x Atlético-MG | Ficha Técnica

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 10/08/2022 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Wilmar Navarro (COL)

Árbitro de Vídeo (VAR): Julio Bascuñan (CHI)