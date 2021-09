Palmeiras x Atlético-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Taça Libertadores 2021 inicia a disputa das semifinais nesta terça-feira (21) com o duelo entre Palmeiras e Atlético-MG. A partida ocorre às 21h30 (de Brasília), no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

O confronto é o primeiro entre as duas equipes no processo eliminatório. O jogo de volta será na próxima terça (28), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte/MG.

Vale ressaltar que a Conmebol mantém o critério de "gol qualificado" ou "regra do gol fora" na Libertadores. Retirado dos eventos da CBF, o regualmento serve para determinar o vencedor em caso empate em resultados (uma vitória para cada ou dois empates) e em número de gols marcados. No caso, o time que fez mais gols como visitante leva a vantagem.

Palpites para Palmeiras e Atlético-MG

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo canal SBT e o serviço de streaming Conmebol TV.

Escalação

A provável escalação do Palmeiras é: ​Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Wesley e Luiz Adriano.

Técnico: Abel Ferreira.

A provável escalação do Atlético-MG é: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Arana; Allan, Jair e Zaracho e Nacho; Hulk e Diego Costa.

Técnico: Cuca.

Palmeiras x Atlético-MG

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo/SP.

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (21).

Árbitro: Patricio Loustau (ARG).

VAR: Julio Bascuñan (ARG).