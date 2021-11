Palmeiras x Atletico-GO: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, 10 de novembro, às 20h30 (horário de Brasília), contra o Atlético Goianiense, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Allianz Parque, em São Paulo.

No encontro do primeiro turno, o Verdão aplicou um 3 a 0 no Dragão, em pleno estádio Antônio Accioly. Desta vez, os visitantes buscam surpreender os palmeirenses para garantir vaga na Copa Sulamericana 2022.

Enquanto isso, o vice-líder do Brasileirão quer somar mais uma vitória e seguir na cola do Atlético-MG. O Palmeiras soma 55 pontos em 30 jogos disputados.

Palmeiras x Atletico-GO

Onde assistir

O jogo será transmitido pela emissora Premiere.

Palpites

Escalação

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Renan e Jorge; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Atlético-GO

Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willan Maranhão, Gabriel Baralhas e João Paulo; André Luís e Janderson. Técnico: Eduardo Souza.

Palmeiras x Atlético Goianiense

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo, São Paulo

Allianz Parque, em São Paulo, São Paulo Horário: 20h30 (de Brasília), quarta-feira, 10 de novembro

20h30 (de Brasília), quarta-feira, 10 de novembro Árbitro: Anderson Daronco

Anderson Daronco VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira