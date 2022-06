Palmeiras x Atlético-GO pelo Brasileirão: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe o Atlético-GO, nesta quinta-feira (16), às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Com 22 pontos, o Verdão é o líder do Brasileirão, com seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota até aqui

Já o Dragão está na parte de baixa da tabela, é o 16º, e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento caso não vença. A equipe goiana tem três vitórias, quatro empates e quatro derrotas até agora.

Que horas começa a partida

O jogo começará às 18 horas (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Weverton; Mayke (Garcia), Gustavo Goméz, Murilo (Luan), Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Dudu, Rony, Gabriel Veron. Técnico: Abel Ferreira

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon, Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho; Wellington Rato, Luiz Fernando, Diego Churín. Técnico: Jorginho

FICHA TÉCNICA | Palmeiras x Atlético-GO

Local: Allianz Parque, São Paulo

Data: 16/06

Horário: 18 horas

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)