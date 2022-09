Palmeiras x Athletico-PR: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e Athletico-PR se encontram nesta terça-feira (6) para o duelo decisivo da Taça Libertadores. Será o jogo de volta das semifinais, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP). No duelo de ida, na Arena da Baixada, o Furacão venceu por 1 a 0.

Assim, o Verdão vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por dois gols para se classificar direto. O Furacão joga por um empate.



Momento

Líder da Série A com 51 pontos, o Palmeiras vem de empate em 2 a 2 fora de casa contra o Bragantino, mantendo a vantagem de 7 pontos para o Flamengo, que empatou com o Ceará. Já o Athletico/PR, venceu o Fluminense por 1 a 0 na Arena da Baixada e está em 6º com 42 pontos.

ONDE ASSISTIR

SBT e Conmebol TV

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS:

Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Bruno Tabata, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ATHLETICO-PR:

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Erick, Fernandinho e Alex Santana; Vitinho, Canobbio e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras e Athletico-PR

Data e hora: 6/09, às 21h30

Local: Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP)

