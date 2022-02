Palmeiras x Água Santa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e Água Santa duelam nesta terça-feira (1), às 19h, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. O verdão recebe o adversário no Allianz Parque antes de embarcar para a disputa do Mundial de Clubes. A equipe comandada por Abel Ferreira vem um empate diante do Novo Horizontino.

O Água Santa foi derrotado perdeu nas duas primeiras rodadas e tenta pontuar pela primeira vez na competição, na casa do adversário.

Palpites para o jogo

Veja horário, local e onde assistir

Palmeiras x Água Santa - 3ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 01/02/2022 (terça-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Salim Fende Chavez

Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli e Neuza Ines Back

Transmissão: Premiere, Paulistão Play e Youtube do Paulistão.

Prováveis escalações

Palmeiras

Marcelo Lomba; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Água Santa

Matheus Inácio; Leandro Silva, Rodrigo Sam, Hélder e Rhuan; Emerson, Cristiano, Matheus Oliveira, Gabriel Terra e Dadá Belmonte; Caio Dantas. Técnico: Sérgio Guedes.

