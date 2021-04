Palmeiras volta a falhar nos pênaltis e perde Recopa para Defensa y Justicia

O Palmeiras foi derrotado por 2 a 1 pelo Defensa y Justicia, da Argentina, na noite desta quarta-feira (14), em Brasília, e perdeu o título da Recopa Sul-Americana nos pênaltis: 4 a 3. O time tinha triunfado no jogo de ida, na Argentina, por 2 a 1. Entrou e até saiu na frente, mas levou a virada nos acréscimos, perdeu um pênalti na prorrogação e fracassou nas batidas decisivas.

Luiz Adriano e Weverton desperdiçaram as cobranças. Assim, a equipe repetiu o resultado que havia obtido em fevereiro, contra o Al Ahly, na disputa de pênaltis pelo terceiro lugar do Mundial, e no último domingo (11), no duelo com o Flamengo pela Supercopa.

Legenda: O Defensa Y Justicia mostrou muita organização contra o Palmeiras Foto: divulgação / Defensa Y Justicia

Na Recopa, o confronto entre os vencedores das competições da América do Sul, o campeão da Libertadores encontrou dificuldades diante do dono da Sul-Americana. Isso com o Palmeiras abrindo o placar em pênalti convertio por Raphael Veiga aos 23 minutos do 1º tempo. Aos 30, os visitantes igularam com Braian Romero.

Na etapa final, o Palmeiras se viu em situação difícil com a expulsão de Viña, aos 23, por agressão em Frías. Conseguiu se proteger até os 48, quando Weverton foi superado em chute de fora da área de Benítez. Com um menos, o time verde obteve um pênalti, seguido de confusão e expulsão do atacante Romero, do Defensa, no primeiro tempo extra. Gómez, porém, falhou na cobrança, parando no goleiro Unsain.

Ficha técnica

Palmeiras (4) 1x2 (3) Defensa Y Justicia

Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Árbitro: Leodán Gonzalez (URU).

Cartões amarelos: Wesley, Marcos Rocha e Patrick de Paula (PAL); Sebastián Beccacece, Benitez, Frias e Loaiza (DYJ).

Vermelhos: Viña, Cícero Souza (gerente de futebol), Vitor Castanheira (auxiliar) e Magoo (preparador físico) (PAL); Braian Romero (DYJ).

Gols: Raphael Veiga (PAL), aos 23', e Braian Romero, aos 30'/1ºT; Benítez (DYJ), aos 48'/2ºT.

Palmeiras | Weverton; Marcos Rocha (Luiz Adriano), Gustavo Gómez, Luan e Viña; Danilo, Patrick de Paula (Felipe Melo) e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Wesley (Gabriel Veron, Empereur), Breno Lopes (Mayke) e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Defensa Y Justicia | Ezequiel Unsain; Matias Rodríguez (Britez), Adonis Frias, Fernando Meza, Marcelo Benitez (Breitenbruch); Raúl Loaiza (Hachen), Enzo Fernandez, Francisco Pizzini (Merentiel) e Rotondi (Isnaldo); Walter Bou (Escalante) e Braian Romero. Técnico: Sebastián Beccacece