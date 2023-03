Palmeiras vence Ituano e se classifica à final do Paulistão

Confirmando o favoritismo, o Palmeiras conquistou a vaga na final do Campeonato Paulista. A equipe alviverde venceu o Ituano por 1 a 0, com gol de Murilo, neste domingo (19), no Allianz Parque. O time agora espera a decisão da outra semifinal entre Água Santa e Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, nesta segunda (20).

As finais serão em duas partidas, nos dias 2 e 9 de abril. O segundo confronto será novamente na casa do Palmeiras, que teve a melhor campanha da fase de grupos e ainda superou o São Bernardo nas quartas de final.

É a quarta decisão seguida da equipe alviverde. Na sequência, o time foi campeão em 2020 e 2022 e vice em 2021. Desde que o Estadual passou a ser disputado com mata-mata, em 1973, o Palmeiras nunca tinha chegado em quatro finais consecutivas.

O jogo

O roteiro da semifinal já era esperado: o time da casa com o leme da partida nas mãos enquanto o Ituano em busca de contra-ataques. Foi um jogo de paciência, mais cadenciado, sem uma pressão inicial para marcar o gol. Por causa da organização do rival, o início foi mais difícil do que sugeria o nível dos elencos.

Mesmo em ritmo mais cauteloso, mas com enorme volume de jogo, as chances foram claras com Gabriel Menino, aos 11, e Breno Lopes, aos 21, a melhor delas que acabou em grande defesa de Jefferson Paulino. E o Ituano pouco produzia em campo.

Depois de tantas oportunidades, o Palmeiras abriu o placar aos 12 do 2º tempo. Gustavo Gómez ganhou disputa pelo alto e a bola sobrou para Murilo completar. Os jogadores de Itu reclamaram de falta, mas o árbitro Flávio Rodrigues de Souza validou o gol com auxílio do árbitro de vídeo (VAR). A vantagem não diminuiu o ritmo do Palmeiras, que continuou pressionando e criando chances - o goleiro do Ituano se firmou como um destaques do jogo e do torneio.

Escalações

Palmeiras | Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino (Fabinho), Zé Rafael, Raphael Veiga (Jaílson) e Bruno Tabata (Breno Lopes); Dudu (Mayke) e Rony (Navarro). Técnico: Abel Ferreira.

| Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino (Fabinho), Zé Rafael, Raphael Veiga (Jaílson) e Bruno Tabata (Breno Lopes); Dudu (Mayke) e Rony (Navarro). Técnico: Abel Ferreira. Ituano | Jefferson Paulino; Raí Ramos, Claudinho, Bernardo e Iury; Lucas Siqueira (Matheus), Eduardo Person, José Aldo (Rafael) e Gabriel Barros (Hélio); Paulo Victor (Filipe Saraiva) e Quirino (Rafael Silva). Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Palmeiras 1x0 Ituano | Ficha técnica

Competição: Campeonato Paulista - semifinal.

Local: Allianz Parque.

Data e horário: 19 de março, domingo, às 16h.

Gol: Murilo, aos 12 minutos do segundo tempo.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP).

Cartões amarelos: Murilo (Palmeiras) e Claudinho (Ituano).

Público: 40.664 pagantes.

Renda: R$ 3.148.583,33.