Palmeiras vence clássico contra o Santos e ajuda o Ceará; veja outros resultados da Série A

O Palmeiras venceu fora de casa o Santos, subiu um posição na tabela e acabou ajudando o Ceará, que se mantém na 14ª colocação. Se vencesse, o time da Vila Belmiro poderia ultrapassar o Vovô na tabela e colocar um adversário direto mais próximo da zona do rebaixamento.

Os gols da vitória por 2 a 0 foram marcados por Rony e Raphael Veiga, levando o Palmeiras aos 55 pontos e à vice-liderança da Série A, provisoriamente. O time paulista ainda espera pelo resultado do jogo do Flamengo, às 20h da próxima segunda-feira (8), contra a Chapeconense, para se consolidar na classificação.

Já o Ceará, que começou a rodada com 36 pontos, enfrenta o Cuiabá, às 20h30 deste domingo (7), podendo avançar algumas posições na tabela e chegar à 9ª colocação caso os adversários diretos (São Paulo e Atlético Goianiense) percam os jogos dessa rodada.

Na parte de cima da tabela, o Fortaleza perdeu para o Corinthians por 1 a 0, no sábado (6), mas foi ajudado pelo Athletico-PR, que venceu o Bragantino por 2 a 0. Com os resultados da rodada, o Leão do Pici se mantém a 1 ponto da zona de classificação para Copa Libertadores da América.

Outros resultados

O domingo ainda contou com outros clássicos regionais e outras partidas importantes para classificação, restando 8 rodadas para a maioria dos clubes.

Corinthians 1 x 0 Fortaleza

Internacional 1 x 0 Grêmio

Fluminense 1 x 0 Sport

Santos 0 x 2 Palmeiras

Atlético-MG 1 x 0 América-MG

Bragantino 0 x 2 Athletico-PR

Bahia _ x _ São Paulo (domingo, às 18h15)

Ceará _ x _ Cuiabá (domingo, às 20h30)

Chapecoense _ x _ Flamengo (segunda, às 20h)

Atlético-GO _ x _ Juventude (terça, às 19h)