Palmeiras vence Bragantino e avança para final do Paulistão

O Palmeiras jogará a final do Campeonato Paulista pelo terceiro ano seguido. A equipe alviverde conseguiu a vaga na decisão ao ganhar por 2 a 1 do Red Bull Bragantino neste sábado (26), no Allianz Parque. Murilo e Rony asseguraram a vitória - Massa Bruta marcou com Realpe.

Na decisão, em busca do 24º título estadual, o Palmeiras vai enfrentar São Paulo ou Corinthians. As equipes duelam domingo (27), às 16h, no Morumbi.

O jogo

Uma marca desse Palmeiras é a intensidade. O time encurralou o Bragantino com agressividade e fez seu primeiro gol rápido, aos dois minutos. E fruto de jogada ensaiada. Scarpa cruzou onde estava Gómez, que desviou para Murilo completar: 1x0.

Os donos da casa produziram outras chances para ampliar e até foram às redes de novo com Scarpa, mas Dudu estava impedido na origem do lance. Mas foi pelo alto que veio o empate. Helinho cobrou falta, a defesa não cortou e Realpe subiu mais que todos para marcar de cabeça aos 18: 1x1.

O panorama novamente se alterou. O enérgico e vigoroso Palmeiras retomou o controle da partida e construiu superioridade principalmente com Dudu. Saiu do pé esquerdo do camisa 7 um passe na medida para Veiga infiltrar e cruzar para Rony cutucar para as redes aos 39 e desempatar a partida: 2x1.

No 2º tempo, Maurício Barbieri promoveu alterações, os visitantes cresceram e apertaram o atual campeão continental. Mas o time foi competente defensivamente e essa segurança teve papel determinante para o triunfo e a vaga na final do Paulistão.

Ficha técnica

Palmeiras 2x1 Red Bull Bragantino

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira.

Renda: R$ 2.209.638,14

Público: 37.618 pagantes.

Gols: Murilo, aos 2, Realpe, aos 18, e Rony, aos 39 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos: Jadsom, Rony, Realpe, Murilo, Helinho, Zé Rafael, Aderlan.

Palmeiras: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jaílson, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Wesley), Dudu (Mayke) e Rony (Gabriel Veron). Técnico: Abel Ferreira.

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Realpe (Lucas Evangelista), Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom Silva (Praxedes), Eric Ramires e Hyoran; Helinho (Guilherme), Bruno Tubarão (Carlos Eduardo) e Ytalo (Sorriso). Técnico: Maurício Barbieri.

