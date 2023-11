Palmeiras terá volta de titular para jogo contra o Fortaleza; veja time provável

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, próximo adversário do Fortaleza no Brasileirão Série A, vai contar com um retorno importante para montar seu time titular para o jogo válido pela 35ª rodada. O lateral esquerdo Piquerez está recuperado de um edema na coxa esquerda e deve ser opção para o jogo contra o Leão.

Além de Piquerez, o Palmeiras também vai contar com o retorno dos jogadores Endrick, Raphael Veiga, Richard Ríos e Gustavo Gómez, ambos convocados para suas respectivas seleções.

DESFALQUES

Por outro lado, o treinador português, Abel Ferreira, não vai poder contar com o zagueiro Luan, que realiza tratamento no departamento médico, assim como o volante Gabriel Menino e o meio-campista Dudu, ambos fora do jogo.

PREPARAÇÃO ALVIVERDE

Nessa sexta-feira (24), o elenco assistiu a um vídeo no auditório do clube, logo após realizaram um trabalho de ativação muscular e o treino foi encerrado com um coletivo em campo reduzido. Os jogadores ainda fizeram exercícios de fundamentos específicos de cada posição.