Palmeiras terá força máxima contra o Ceará; veja provável escalação

O Palmeiras terá força máxima contra o Ceará, nesta quinta-feira (22), pela 3ª fase da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam no Allianz Parque, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de volta - na ida, o time paulista venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, na Arena Castelão.

De todo o elenco, o técnico português tem todos os atletas à disposição por conta da recuperação física do zagueiro Micael e do atacante Vitor Roque. A dupla foi poupada pela comissão técnica no último domingo (18), com a vitória diante do Red Bull Bragantino por 2 a 1 pela Série A do Brasileiro.

Assim, o comandante pode definir a melhor estratégia para o embate. Com o primeiro resultado, o Palmeiras avança às oitavas com empate - em caso de derrota por um gol, a decisão é nos pênaltis.

A provável escalação tem esquema 4-3-3 com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.