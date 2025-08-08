Palmeiras tem três desfalques para enfrentar o Ceará; veja provável escalação
O Verdão recebe o Vozão no domingo (10), às 16 horas no Allianz Parque
Escrito por
Vladimir Marques
(Atualizado às 21:43)
O Palmeiras recebe o Ceará neste domingo (10), às 16 horas, no Allianz Parque, pela 19ª rodada da Série A. O Verdão, vem de eliminação na Copa do Brasil em casa para o Corinthians e vem pressionado para o confronto.
O técnico Abel Ferreira, terá três desfalques para o confronto: Bruno Rodrigues (transição física), Paulinho e Bruno Fuchs (lesionados).
Estreia
Quem pode estrear é o lateral-direito Khellven. Ele, que estava no CSKA, da Rússia, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado.
Assim, veja a provável escalação do Palmeiras
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.
