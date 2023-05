Palmeiras tem desfalque no ataque para enfrentar Fortaleza; veja provável escalação

O atacante cearense Artur Victor é desfalque certo do Palmeiras para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira (17), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador de 25 anos já disputou a atual edição do torneio com a camisa do Red Bull Bragantino, antes de ser negociado com o Palmeiras, e não pode mais atuar em jogos da competição em 2023.

De acordo com informações do GE, a vaga do atacante, que soma três gols em nove jogos disputados com a camisa do Palmeiras, deve ser preenchida por Endrick, Flaco López ou Bruno Tabata. Abel Ferreira ainda não deu indícios de qual dos três será o titular diante do Fortaleza, nesta quarta-feira.

Por outro lado, o treinador português terá à disposição dois atletas que desfalcaram o Palmeiras na última rodada do Brasileirão, contra o Red Bull Bragantino: o lateral-esquerdo Piquerez e o meio-campo Zé Rafael, que estavam suspensos. Marcos Rocha iniciou a fase de transição física após lesão na coxa esquerda.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Palmeiras e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira (17), às 19h de Brasília, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), para disputar a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2023.