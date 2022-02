Palmeiras sonda situação de Pedro, mas Flamengo não abre negociação

O Palmeiras busca um centroavante no mercado e sondou a situação de Pedro, do Flamengo. Apesar do interesse oficial, o time rubro-negro não abriu negociação. A informação é do portal Goal.

O atleta de 24 anos é reserva no elenco carioca, mas surge como inegociável. Apenas o pagamento da multa rescisória, próxima de 100 milhões de euros (cerca de R$ 570 mi), resultaria na saída, principalmente para um adversário direto no cenário nacional ao longo dos últimos anos.

A chegada ao clube foi em 2020, quando foi adquirido junto à Fiorentina, da Itália, por R$ 88 milhões.

No último ano, Pedro atuou em 46 partidas, com 18 gols. O atacante é o substituto imediato de Gabigol, hoje o maior artilheiro do Flamengo na Libertadores e peça frequente na Seleção Brasileira.

Por isso, o staff do jogador não descartaria uma transferência. O contrato é até o fim de 2025.

Tratado com um centroavante de grande potencial, Pedro sempre é alvo de sondagens do mercado europeu. Revelado pelo Fluminense, teve pouca chance na Itália até voltar para o futebol brasileiro.