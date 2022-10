Palmeiras pode ser campeão da Série A nesta quarta-feira (26) com ajuda do Ceará; entenda

O Palmeiras pode conquistar o título da Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (26) caso Internacional e Corinthians tropecem contra Ceará e Fluminense, respectivamente. Após a vitória diante do Athletico-PR, na última terça-feira (25), por 3 a 1, a equipe de Abel Ferreira chegou aos 74 pontos.

Para garantir o título com quatro rodadas de antecedência, é necessário que Internacional e Corinthians não vençam seus confrontos. A equipe gaúcha ocupa a 3ª colocação, com 61 pontos, enquanto o Timão ocupa a 4ª posição, com 57, e tem um jogo a menos.

O Internacional recebe o Ceará, às 21h45 (horário de Brasília), no Beira-Rio. O duelo será transmitido pela TV Verdes Mares. No mesmo horário, o Corinthians duela contra o Fluminense, na Neo Química Arena.

Em caso de vitórias dos adversários, o Palmeiras seguirá dependendo apenas de si para garantir o título. Caso vença o Fortaleza na quarta-feira (2), a equipe de Abel Ferreira conquistará o 11° troféu de Campeonato Brasileiro. O duelo será realizado no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Veja jogos do Palmeiras na reta final da Série A

02/11 (quarta-feira), às 16h — Palmeiras x Fortaleza, no Allianz Parque

06/11 (domingo), às 16h — Cuiabá x Palmeiras, na Arena Pantanal

09/11 (quarta-feira), às 20h30 — Palmeiras x América-MG, no Allianz Parque

13/11 (domingo), às 16h — Internacional x Palmeiras, no Beira-Rio

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil