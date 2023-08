Palmeiras marca nos acréscimos, vence o Cruzeiro e assume vice-liderança do Brasileirão

O Palmeiras fechou o primeiro turno do Brasileirão com vitória sobre Cruzeiro, adversário que não enfrentava há quase quatro anos e cujo rebaixamento à segunda divisão foi decretado justamente pelo time alviverde. O time paulista conquistou o triunfo por 1 a 0 com gol nos instantes finais da partida no Allianz Parque.



O argentino Flaco López marcou nos acréscimos após desviar cobrança de falta de Raphael Veiga e levou o Palmeiras à vice-liderança do Brasileirão, com 34 pontos, 13 a menos que o líder. Cruzeiro amargou a quinta partida sem vitória no torneio e, com 24 pontos, caiu para a 12ª colocação.



No reencontro dos Palestras depois três anos e meio, anfitriões e visitantes foram protagonistas de um duelo morno que parecia morno, mas ganhou emoção e bom futebol nos minutos finais.

O gol

O gol do Verdão foi marcado após falta que Raphael Veiga cobrou para Flaco López desviar para as redes aos 50 minutos do segundo tempo e assegurar a vitória alviverde no Allianz Parque.

Próximo Jogo

O Palmeiras inicia o returno fora de casa. Encara o Cuiabá na Arena Pantanal, sábado, às 18h30. No mesmo dia, às 21h, o Cruzeiro recebe o Corinthians no Mineirão.