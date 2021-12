Palmeiras intensifica preparação da base para enfrentar Ceará; confira a provável escalação

O Palmeiras mostrou força nas categorias de base durante a reta final da Série A de 2021. Desde as férias concedidas ao elenco principal, o clube utilizou atletas do Sub-20 no Brasileirão e se manteve invicto: vitória contra o Cuiabá e empate com Athletico-PR, ambos fora de casa. Nesta terça (7), o time se reapresentou em São Paulo para enfrentar o Ceará pela 38ª e última rodada.

O meio Pedro Bicalho, apontado como uma das joias para o futuro, comentou sobre a felicidade de atuar na equipe. "Está sendo muito bom. Trabalhamos no Sub-20 visando essa chance e, graças a Deus, nosso time profissional foi campeão da Libertadores e a gente tem conseguido deixar um legado bom, que é honrar a camisa do Palmeiras nestes jogos", comentou.

A bola rola na quinta (9), às 21h30, na Arena Barueri. O Palmeiras tem 63 pontos na tabela e está matematicamente garantido na 3ª posição, atrás apenas de Atlético-MG (84) e Flamengo (71).

O treinador é Paulo Victor Gomes, que substitui o português Abel Ferreira, também de férias. A provável escalação é: Vinicius Silvestre; Garcia, Michel, Naves, Lucas e Vanderlan; Fabinho e Matheus Fernandes; Giovani, Vitinho e Gabriel Silva.