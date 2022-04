Palmeiras goleia Independiente Petrolero por 8 a 1 e lidera grupo na Libertadores

O Palmeiras goleou o Independiente Petrolero, da Bolívia, por impiedosos 8 a 1 no Allianz Parqueno Maracanã nesta terça-feira (12), pela 2ª rodada do Grupo A da Libertadores da América. Os gols do Verdão foram marcados por Rafael Navarro, quatro vezes, Zé Rafael, Rony, Murilo e Raphael Veiga, garantindo a segunda vitória do time brasileiro. Correa descontou para o time boliviano, que saiu na frente.

Tabela e próximo jogo



Com o resultado, o Verdão se mantém na liderança do Grupo A com 6 pontos, seguido pelo Emelec, com 1 ponto, que joga na quinta-feira contra o Deportivo Táchira.

E o Emelec é o próximo adversário do Palmeiras, no dia 27, às 21 horas, fora de casa.