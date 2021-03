Palmeiras e Grêmio decidem título da Copa do Brasil 2020 neste domingo (7)

A temporada 2020 se encerra neste domingo (7) com a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio. O confronto acontece às 18h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

O duelo marcará o encerramento da temporada 2020. Devido ao título da Copa Libertadores e a participação do Palmeiras no Mundial de Clubes, a final da Copa do Brasil 2020 perdurou até março de 2021.

A primeira partida da final aconteceu no último domingo (28). Melhor para o Palmeiras, que triunfou sobre o Grêmio por 1 a 0. Com o resultado positivo fora de casa, um empate garante o tetracampeonato da Copa do Brasil ao Verdão. Para conquistar o hexacampeonato, o Tricolor gaúcho precisará vencer por mais de um gol de diferença.

Legenda: Grêmio x Palmeiras - Copa do Brasil 2020 Foto: Divulgação/Palmeiras

O que está em jogo

A final da Copa do Brasil garante ao campeão, além da vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores, R$ 54 milhões.

A equipe do Grêmio, que encerrou o Brasileirão na 6ª colocação, credenciou a equipe gaúcha à competição, mas na fase da Pré-Libertadores. O título garantiria o Tricolor na fase de grupos.

Porém, quem também está de olho na final da Copa do Brasil é o Fluminense. O Tricolor carioca, que terminou à Série A do Brasileiro na 5ª colocação, torce para o Palmeiras conquistar o torneio, para que garanta vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras, atual campeão do torneio continental, já tem vaga assegurada.

Legenda: Viña, lateral do Palmeiras Foto: Divulgação/Palmeiras

Ficha Técnica

Palmeiras x Grêmio – Final da Copa do Brasil 2020

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 07 de março de 2021

Horário: 18 horas (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Alan Empereur e Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Emerson Santos, Luan Silva e Breno Lopes.

Grêmio: Paulo Victor; Victor Ferraz (Vanderson), Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

Desfalques: Leonardo, Geromel e Luiz Fernando.